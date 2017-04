Die Ankündigung von Premierministerin Theresa May ist eine politische Sensation. Theresa May hatte vorgezogene Neuwahlen immer so vehement ausgeschlossen, dass ihr heutiger Kurswechsel fast einem Wortbruch gleichkommt. Deswegen räumte sie heute ein, die Entscheidung für Neuwahlen habe sie widerstrebend getroffen.

Was also hat ihre Meinung geändert? Die Gründe, die für Neuwahlen sprechen, gelten doch seit langem. Da wäre der Makel, der Theresa May bei aller Popularität anhaftet, dass sie nämlich nicht demokratisch vom Volk gewählt wurde. Eine Unterhauswahl hat sie bisher noch nicht gewonnen.

Zum zweiten verheißt die tiefe Krise, in der die britischen Sozialdemokraten von Labour stecken, der Premierministerin gute Aussichten für einen glänzenden Wahlsieg. Nur eine kleine Minderheit der Briten traut Labour-Chef Jeremy Corbyn zu, die Brexit-Verhandlungen mit der EU besser und erfolgreicher zu führen als Theresa May. Aber auch das ist seit langem unverändert.

Niemand weiß, wohin die Brexit-Reise führen wird

Neu ist aber, dass Großbritannien inzwischen endlich den Antrag auf Austritt aus der EU in Brüssel eingereicht hat. Niemand weiß zwar weiterhin genau, wohin die Reise führen wird. Aber es zeichnet sich ab, dass sich manche Hoffnungen der Brexit-Hardliner als irreale Wunschträume entpuppen werden. Die EU muss Großbritannien zum Abschied noch Geld draufzahlen? Das dürfte anders kommen. In zwei Jahren wird die verhasste Arbeitnehmer-Freizügigkeit für Großbritannien beendet sein, also das Anrecht von EU-Bürgern, in Großbritannien zu leben und zu arbeiten? Selbst das ist ungewiss.

Nach zwei Jahren Verhandlungen wird Großbritannien im März 2019 zwar wahrscheinlich die EU verlassen, aber dann folgt eine Übergangsperiode. Sie könnte den Hardlinern auf der Insel einiges an Zumutungen bescheren, z.B. eben bei der Einwanderung. Theresa May will den EU-Binnenmarkt und wohl auch die Zollunion verlassen, aber verändern soll sich im wirtschaftlichen Verhältnis zur EU trotzdem so wenig wie möglich. Die Pragmatikerin May weiß, dass das alles ohne Kompromisse nicht gehen wird. Jetzt verfügt sie über nur 17 Stimmen Mehrheit im Unterhaus. Dieses Polster will sie ausbauen.

Theresa May hat sich ihren Schritt wohlüberlegt. Sie ist zu dem Ergebnis gekommen, dass sie ihre Macht ausbauen kann und ihre Vorstellungen in den Gesprächen mit der EU und vor allem innenpolitisch eher durchsetzen kann. Aber was sind ihre Vorstellungen von einem Brexit? Theresa May ist wie eine Sphinx – sie redet gerne in Rätseln über ihre Pläne. Auch die Idee mit den Neuwahlen hat sie sehr gut geheim gehalten. Dass alles möglichst vage bleibt, daran wird sich vermutlich bis zum Wahltag nichts ändern – danach dann aber, wenn es ihr weniger schaden kann, wahrscheinlich schon.

Friedbert Meurer (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Friedbert Meurer, Jahrgang 1959, studierte Germanistik und Geschichte in Mainz und Bielefeld mit dem Abschluss Lehramt für Gymnasien. 1986/87 gehörte er zum Gründungsteam des Privatradios RPR in Koblenz und volontierte dann 1988/89 beim Deutschlandfunk. 1995 bis 1999 arbeitete Meurer als Parlamentsreporter in Bonn mit dem Schwerpunkt Außenpolitik. Bis 2015 war er Ressortleiter Zeitfunk und moderierte u. a. "Informationen am Morgen". Seit August 2015 ist er Korrespondent von Deutschlandradio in London.