Was diese Neuwahlen für die EU und deren Verhandlungsposition bedeuten, hängt logischerweise vom Ergebnis am 8. Juni ab. Werden die Brexit-Befürworter deutlich gestärkt? Oder sind die Gegner inzwischen aufgewacht und verwandeln das Ganze in ein zweites Referendum, mit womöglich korrigiertem Ausgang wie einige nun hoffen? In diesen Zeiten sind Prognosen verboten, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen.

Stand heute erscheint der Exit vom Brexit eher unwahrscheinlich. Dass er auch zu einem späteren Zeitpunkt theoretisch möglich wäre, darauf haben Fachleute von Anfang an hingewiesen. Die Tür steht Euch immer offen, versicherte der langjährige SPD-Politiker Jo Leinen sinngemäß, angesichts der Neuwahl-Meldung. Im Großen und Ganzen sieht es eher nach einem klugen Schachzug und einer Stärkung von Theresa May aus, die aus ihrer Perspektive gut beraten war, sich jetzt und nicht erst in drei Jahren ein solches Mandat geben zu lassen.

Sie selbst war beim Referendum gegen den Brexit, den sie in Respekt des Ergebnisses jedoch nun umsetzen wird. Viele Wünsche und Träume werden sich infolge der Fehlinformations-Kampagnen damals nicht verwirklichen lassen. Aber wenn die Briten nun ihr Schicksal in die eigene Hände nehmen möchten, dann sollte ihre Regierungschefin das aus einer sicheren Position heraus unternehmen.

Aus EU-Sicht ein innenpolitisches Manöver

Dass man auf EU-Seiten das Manöver als innenpolitisch motiviert darstellt, ist korrekt. Es verschleiert aber auch ein wenig, dass in der Regel gilt: Ein schwacher Verhandlungspartner nutzt den eigenen Absichten mehr. Ob die Neuwahlen mit dem erwarteten Ausgang sich wirklich als Vorteil für die EU erweisen, wird sich noch zeigen. Von einer künstlichen Schwäche durch geringe Legitimation profitiert die EU allerdings genauso wenig. Daher stimmt es, dass für die Europäische Union zumindest so etwas wie "politische Rechtssicherheit" herrscht. Und ein innenpolitisches Gezerre in London die Gespräche nicht zusätzlich belastet.

Die Verhandlungen beginnen nach der Wahl am 8. Juni nun mit mehr Klarheit auf beiden Seiten. Und das hat auf jeden Fall sein Gutes. An den bisherigen wesentlichen Positionen der EU dürfte sich jedoch nicht viel ändern. Die Grundzüge sind längst ausgearbeitet und sollen Ende kommender Woche vom Gipfel der 27 Staaten verabschiedet werden.

Sollte doch noch die Überraschung passieren und Artikel 50 wieder einkassiert werden, kann es der EU nur recht sein. Sie hat den "Wake-up-call" hören müssen, wurde zum Nachdenken aufgefordert und verliert einen starken Partner nicht. Anderenfalls wird - durch den demokratischen Prozess in Großbritannien und die daraus resultierende Legitimierung der Regierung in London - der notwendige Respekt vor der von vielen so bitter kritisierten Brexit-Entscheidung unmissverständlich eingefordert.

Bettina Klein (Bettina Fürst-Fastré)Bettina Klein ist Korrespondentin des Deutschlandradio im Studio Brüssel. Zuvor war sie seit 2004 Moderatorin und Redakteurin der aktuell-politischen Sendungen im Deutschlandfunk, davor im Deutschlandradio Kultur. Korrespondentenvertretungen in Washington. Recherche-Jahr in den USA. Volontariat im RIAS Berlin und Studium der Fächer Religionswissenschaften, Geschichte und Politik.