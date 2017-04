Neuwahlen in Großbritannien

Die britischen Liberaldemokraten sehen in der überraschend angesetzten Neuwahl die Chance für einen Richtungswechsel.

Parteichef Farron appellierte an die Wähler, diese Chance am 8. Juni zu nutzen. Die Liberaldemokraten stehen einem harten Austritt des Landes aus der Europäischen Union kritisch gegenüber. Auch die oppositionelle Labour Partei begrüßte die Ankündigung Mays. Umfragen zufolge dürften die Konservativen die Abstimmung allerdings deutlich gewinnen. Nach der letzten Erhebung kämen sie auf 44 Prozent, während Labour 23 Prozent und die Liberaldemokraten zwölf Prozent bekommen würden.



Die konservative Premierministerin May hatte den vorgezogenen Wahltermin vor allem mit der Uneinigkeit im Parlament über den Brexit begründet. Sie beschuldigte die Opposition, ein politisches Spiel zu betreiben, um die Verhandlungen zu untergraben.