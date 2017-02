New Orleans Betrunkener Autofahrer verletzt 28 Zuschauer

Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk)

Ein offenbar betrunkener Autofahrer ist bei einer Karnevalsparade in New Orleans in die Zuschauermenge gefahren und hat 28 Menschen verletzt.

Der Fahrer des Wagens wurde festgenommen. Es gebe keinen Hinweis auf einen Terroranschlag, teilte die Polizei mit. Der Fahrer habe vermutlich unter Alkoholeinfluss gestanden. Er habe zunächst mehrere Autos gerammt und sei dann in eine Gruppe Menschen gefahren. Das jüngste verletzte Opfer sei drei bis vier Jahre alt, die ältesten Opfer etwa um die 40 Jahre. Das Unglück ereignete sich während einer Parade zum Mardi Gras.