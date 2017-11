Die Bundesregierung hat bestürzt auf den Anschlag mit acht Toten in New York reagiert.

Bundesaußenminister Gabriel erklärte, Deutschland stehe im Kampf gegen die sinnlose Gewalt fest an der Seite der USA. Innenminister de Maizière betonte, der Anschlag sei ein weiterer schrecklicher Beleg dafür, dass die westliche Welt gemeinsam im Fokus des islamistischen Terrorismus stehe. Regierungssprecher Seibert sprach den Opfern und Familien das Beileid der Bundesregierung aus. Usbekistan bot den Vereinigten Staaten Hilfe bei den Ermittlungen an. Der mutmaßliche Täter soll aus der früheren Sowjetrepublik in Zentralasien stammen.



Der 29-Jährige war gestern mit einem Kleinlaster eineinhalb Kilometer weit über einen Fahrradweg in Manhattan gefahren und hatte acht Passanten getötet. Elf Menschen wurden verletzt, darunter auch eine Deutsche. Der Täter wurde später von Polizisten angeschossen. Die Polizei geht von einem islamistischen Hintergrund aus und vermutet, dass der Täter sich selbst radikalisierte. New Yorks Bürgermeister de Blasio sprach von einem feigen Terrorangriff. Präsident Trump kündigte an, die Einreisekontrollen zu verschärfen.