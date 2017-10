Mehr als ein Jahr nach seiner Tat ist ein Bombenleger in New York in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen worden.

Die Geschworenen entschieden, dass der 29-Jährige unter anderem deshalb zu verurteilen sei, weil er einen Bombenangriff an einem öffentlichen Ort verübt habe. Dem in Afghanistan geborenen Mann, der im US-Bundesstaat New Jersey lebte, droht lebenslange Haft. Dem 29-Jährigen wird vorgeworfen, am 17. September 2016 im New Yorker Stadtteil Chelsea zwei Bomben platziert zu haben. Eine davon explodierte und verletzte 30 Menschen, die andere konnte rechtzeitig entschärft werden. Ein dritter Sprengsatz detonierte in einem Park im benachbarten New Jersey; hier gab es keine Opfer. Der Attentäter hat sich laut Staatsanwaltschaft von der Terrormiliz IS inspirieren lassen.