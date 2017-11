New York

Der IS hat die Verantwortung für den Terroranschlag in New York mit acht Toten übernommen.

Der Attentäter sei ein Soldat des Kalifats, hieß es in einer im Internet veröffentlichten Erklärung. Belege dafür wurden nicht genannt. Der mutmaßliche Täter war gestern erstmals vor Gericht erschienen. Er habe gestanden, die Attacke mit einem Kleinlastwagen seit zwei Monaten geplant zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Er habe auch zugegeben, dass er sich von IS-Videos zu dem Anschlag habe inspirieren lassen. Im Fall einer Verurteilung drohen dem 29-Jährigen Usbeken lebenslange Haft oder die Todesstrafe.