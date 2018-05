Israel hat den UNO-Sicherheitsrat in New York zu einer Verurteilung der iranischen Raketenangriffe auf die Golanhöhen aufgefordert. Das Gremium solle Teheran zudem zum Abbau seiner Militärpräsenz in Syrien drängen, verlangte der israelische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Danon.

In einem Schreiben, das auch an UNO-Generalsekretär Guterres ging, heißt es weiter, Israel sei nicht an einer Eskalation interessiert, werde aber unter keinen Umständen dem Iran solche Angriffe erlauben. Diese verschlimmerten die ohnehin schon fragile Situation in der Region. Guterres erklärte, der Sicherheitsrat werde die Lage aufmerksam verfolgen. Eine Dringlichkeitssitzung wurde allerdings nicht anberaumt.



Iranische Einheiten attackieren nach israelischer Darstellung seit einigen Tagen von Syrien aus die von Israel besetzten Golanhöhen mit Raketen. Als Vergeltung griff Israel daraufhin Ziele in dem Bürgerkriegsland an.



Die EU-Außenbeauftragte Mogherini erklärte in Brüssel, Israel habe ein Recht darauf, sich selbst zu verteidigen.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.