Die Stadt New York will sich von konventionellen Energie-Erzeugern unabhängig machen - und sie sogar vor Gericht bringen.

Grund ist der Klimawandel. Bürgermeister Bill de Blasio kündigte an: Man werde die Anteile an fossilen Energieträgern aus den Pensionsfonds der Stadt streichen. Im Moment halten die fünf Fonds Anteile im Wert von etwa fünf Milliarden Dollar.



Gleichzeitig will de Blasio fünf große Energieunternehmen vor dem Bundesgerichtshof der USA verklagen. Sie hätten gewusst, dass sie den Klimawandel befeuern und es aus Geldgier jahrzehntelang verschwiegen. Jetzt müssten sie zur Verantwortung gezogen werden.



New York City investiert mehrere Milliarden Dollar, um sich gegen Naturkatastrophen zu schützen. Vor allem das tiefliegende Lower Manhattan und der Flughafen JFK sind von Stürmen und ansteigendem Meeresspiegel bedroht.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2018 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.