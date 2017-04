New York

Der amerikanische Unternehmer Ronald Lauder ist als Präsident des Jüdischen Weltkongresses wiedergewählt worden.

Die Delegierten der 15. Vollversammlung der Organisation bestätigten den 73-Jährigen auf ihrer Tagung in New York im Amt. Lauder steht seit 2007 an der Spitze des Jüdischen Weltkongresses. Dieser vertritt als Dachverband Gemeinschaften und Organisationen aus rund 100 Ländern.