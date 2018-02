New York

Der Mann, der vor rund anderthalb Jahren Bombenanschläge in New York und New Jersey verübt hat, ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Der 30-Jährige bleibe extrem gefährlich, begründete ein New Yorker Richter das Strafmaß. Eine andere Strafe als lebenslänglich sei nicht zu rechtfertigen. Ein Geschworenengericht hatte den Mann, einen US-Bürger afghanischer Herkunft, im Oktober für schuldig befunden, eine Bombe im Stadtteil Chelsea platziert zu haben. Bei der Explosion waren mehr als 30 Menschen verletzt worden. Eine weitere Bombe wurde entschärft, eine dritte explodierte zwar, verletzte aber niemanden. Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft war der Täter von den Terrornetzwerken Islamischer Staat und Al-Kaida inspiriert.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.