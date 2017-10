New York

Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Kofler, hat mehr Unterstützung für die Beteiligung von Frauen an Friedensprozessen weltweit gefordert.

In einer Rede vor dem UNO-Sicherheitsrat in New York sagte sie, Deutschland unterstütze beispielsweise die Afrikanische Union beim Aufbau eines Netzwerkes für weibliche afrikanische Führungskräfte. Auch die Friedensmissionen der Vereinten Nationen müssten besser auf die Bedürfnisse von Frauen zugeschnitten sein, verlangte Kofler.