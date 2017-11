Der Terroranschlag in New York ist der Polizei zufolge über mehrere Wochen geplant worden.

Ein Sprecher teilte mit, bei dem festgenommenen Mann aus Usbekistan seien außerdem Notizen gefunden worden, die darauf hindeuteten, dass er im Namen der Terrormiliz IS handelte. Nach Angaben der US-Behörden reiste der Mann vor sieben Jahren in die USA ein - mit einer sogenannten "Green Card".



Der 29-jährige Usbeke war gestern in Manhattan mit einem Kleinlaster etwa eineinhalb Kilometer über einen Gehweg gefahren und hatte acht Passanten getötet. Meldungen über ein deutsches Todesopfer wurden nicht bestätigt. Die Polizei stoppte den Terroristen mit einem Bauchschuss und nahm ihn fest.



Bundesaußenminister Gabriel erklärte, Deutschland stehe im Kampf gegen die sinnlose Gewalt an der Seite der USA. Innenminister de Maizière bezeichnete die Tat als Beleg dafür, dass die westliche Welt im Fokus des islamistischen Terrorismus stehe.