New York

In New York hat ein Prozess gegen Deutschland um Entschädigungszahlungen wegen des Genozids an den namibischen Volksgruppen Herero und Nama begonnen.

Angehörige der beiden Volksgruppen hatten im Januar eine Sammelklage eingereicht. Deutschland hat nun vier Monate Zeit, um darauf zu reagieren. Die Bundesregierung bezeichnet die Massaker zwar inzwischen als Völkermord, lehnt Entschädigungszahlungen aber ab. Seit 2014 führt sie mit der namibischen Regierung Gespräche über eine Aufarbeitung des Völkermords. - Zwischen 1904 und 1908 wurden in der Zeit der deutschen Kolonialherrschaft im damaligen Deutsch-Südwestafrika zehntausende Herero und Nama getötet.