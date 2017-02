New York Russischer Diplomat Ilitschow leitet vorerst UNO-Vertretung

Skyline von New York mit Chrysler- und UNO-Gebäude (imago / Jen Schicke)

Nach dem Tod des russischen UNO-Botschafters Tschurkin vertritt ihn vorerst sein bisheriger Stellvertreter Ilitschow.

Der 50-jährige Ilitschow solle den wichtigen Posten in New York kommissarisch übernehmen, bis ein neuer Gesandter bestimmt sei, meldeten Nachrichtenagenturen aus Moskau. - Tschurkin war am Montag im Alter von 64 Jahren gestorben. Berichten zufolge hatte er Herzprobleme; zur Todesursache gab es bislang allerdings keinerlei offizielle Angaben.