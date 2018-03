Russland hat die Offensive des syrischen Militärs im belagerten Ost-Ghuta verteidigt.

Der Einsatz der Armee richte sich gegen Terroristen und verstoße deshalb nicht gegen die jüngste UNO-Resolution für eine 30-tägige Waffenruhe, sagte eine Sprecherin des russischen Außenministeriums vor einer Sondersitzung des UNO-Sicherheitsrates in New York. Zuvor hatte der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, al-Hussein, bei der Vorlage seines Jahresberichtes in Genf erklärt, die Belagerung von Ost-Ghuta sei nicht zu rechtfertigen. Brutale Angriffe auf hunderttausende Zivilisten mit dem Kampf gegen wenige hundert islamistische Kämpfer zu begründen sei unmoralisch.



Die syrische Armee hatte zuvor ihre Truppen zur Eroberung Ost-Ghutas offenbar verstärkt. Mehr als 700 Kämpfer von regierungstreuen Milizen hätten Positionen an den Frontlinien bezogen, berichtete die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Eine Rebellengruppe in Ost-Ghuta wies das Angebot Russlands für einen sicheren Abzug aus der Region zurück. Ein Sprecher von Dschaisch al-Islam teilte der Nachrichtenagentur Reuters mit, dass über dieses Thema nicht verhandelt werde. Nach Angaben aus Moskau hingegen erwägen einige Aufständische, dem Aufruf zu folgen.



UNO-Generalsekretär Guterres mahnte erneut alle Konfliktparteien an, Hilfslieferungen für Ost-Ghuta zuzulassen.

