New York Times-Bericht Einsamkeit macht Menschen krank

Einsamer Spaziergang (dpa/picture-alliance/Emily Wabitsch)

Einsamkeit ist zunehmend ein Grund für unterschiedliche Krankheitsformen.

Die "New York Times" hat eine Reihe von Studien zu diesem Thema zusammengefasst. Sie weist darauf hin, dass sich in den USA die Anteil der Erwachsenen, die sich einsam fühlen, seit den 1980er Jahren auf 40 Prozent verdoppelt hat. Die Folgen seien seelisch wie körperlich nachweisbar. Genannt werden unter anderem schlechter Schlaf, ein angeschlagenes Immunsystem oder Entzündungen. Besonders gravierend sei die Einsamkeit für ältere Menschen. Sie litten oft darunter, dass Verwandte und Freunde nicht mehr da seien und die Umwelt nicht mehr vertraut sei. In dem Artikel heißt es, für viele Ältere sterbe die Welt, bevor sie selbst stürben.