Der älteste Sohn von US-Präsident Trump hat sich einem Medienbericht zufolge 2016 mit einem Repräsentanten zweier Golfmonarchien getroffen, die seinem Vater angeblich zum Wahlsieg verhelfen wollten.

Die "New York Times" berichtet, der US-libanesische Geschäftsmann Nader habe bei dem Treffen in New York Anfang August 2016 Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate repräsentiert. Nader habe Trumps Sohn gesagt, dass die Kronprinzen der Länder Trump drei Monate vor der Präsidentenwahl unterstützen wollten. Arrangiert worden sei das Treffen in New York vom Gründer der Sicherheits- und Söldnerfirma Blackwater, Prince.



US-Sonderermittler Mueller leitet Untersuchungen, die klären sollen, ob es Absprachen zwischen Russland und dem Wahlkampf-Team von Trump gab. Trump weist das zurück. In diesen Ermittlungen spielt Nader eine immer größere Rolle. Er hat unter anderem enge Verbindungen nach Russland.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.