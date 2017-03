UNO-Generalsekretär Guterres hat den jüngsten Raketentest Nordkoreas verurteilt.

In New York ließ Guterres erklären, die Führung in Pjöngjang solle künftig derartige Provokationen unterlassen. Solche Aktionen verletzten Sicherheitsratsresolutionen und gefährdeten ernstlich den regionalen Frieden. Nordkorea müsse seine internationalen Verpflichtungen in vollem Umfang erfüllen, forderte der Generalsekretär der Vereinten Nationen. Das kommunistische Land hatte gestern vier Raketen ins Japanische Meer abgefeuert. Die Tests sind möglicherweise eine Reaktion auf das jährliche gemeinsame Militärmanöver Südkoreas mit den USA, das in der vergangenen Woche begonnen hatte und von Pjöngjang scharf kritisiert wird.