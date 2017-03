UNO-Generalsekretär Guterres hat den jüngsten Raketentest Nordkoreas verurteilt.

In New York ließ Guterres erklären, die Führung in Pjöngjang solle künftig derartige Provokationen unterlassen. Solche Aktionen verletzten Sicherheitsratsresolutionen und gefährdeten ernstlich den regionalen Frieden. Nordkorea müsse seine internationalen Verpflichtungen in vollem Umfang erfüllen, forderte der Generalsekretär der Vereinten Nationen. In einer Dringlichkeitssitzung erörtert der UNO-Sicherheitsrat noch heute die Lage.



Das kommunistische Land hatte gestern vier Raketen ins Meer abgefeuert. Zur Begründung hieß es, die Übung ziele darauf ab, im Notfall US-Stützpunkte in Japan zu treffen. Dort sind derzeit 54.000 amerikanische Soldaten stationiert.