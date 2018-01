New York

Der UNO-Sicherheitsrat befasst sich am Abend in New York mit der Lage im Iran.

Die USA hatten die Dringlichkeitssitzung wegen der seit einer Woche anhaltenden regierungskritischen Demonstrationen beantragt. Russland kritisierte das Treffen als Einmischung in innere Angelegenheiten Teherans.



Nach den Freitagsgebeten gingen heute unter anderem in Teheran mehrere zehntausend Menschen auf die Straße, um für die Regierung und die religiöse Führung des Landes zu demonstrieren. Sie warfen den USA und Israel vor, die regimekritischen Kundgebungen der vergangenen Tage organisiert zu haben.



Die Proteste richten sich gegen gestiegene Lebenshaltungskosten sowie gegen die politische und religiöse Führung des Landes. Mindestens 21 Menschen sollen dabei bisher ums Leben gekommen sein.

