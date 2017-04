New York

Der UNO-Sicherheitsrat ist wegen Syrien erneut zu einer Sondersitzung zusammengekommen.

Anlass ist der US-Angriff auf einen Luftwaffenstützpunkt der syrischen Armee. Die Regierung in Moskau verurteilte den Angriff und setzte als Reaktion eine Militär-Vereinbarung mit Washington aus, die den Austausch von Flugdaten im syrischen Luftraum vorsieht. Die Regierung in Damaskus hatte zuvor Vorwürfe zurückgewiesen, für den Einsatz von Giftgas in der Stadt Chan Schaichun verantwortlich gewesen zu sein. Der Iran beschuldigte die USA, den Raketenangriff mit fingierten Anschuldigungen zu rechtfertigen. Nato und EU stellten sich hinter das amerikanische Vorgehen, ebenso die Regierungen zahlreicher Länder wie Frankreich, Deutschland, Polen und die Türkei. China warnte vor einer weiteren Verschlechterung der Lage.