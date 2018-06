New York

In New York ist ein weiterer Turm am neuen World Trade Center eröffnet worden.

Der Wolkenkratzer trägt den Namen "Three World Trade Center". Das Gebäude aus Glas, Stahl und Zement ist mit 80 Stockwerken auf rund 330 Metern Höhe das fünfthöchste Gebäude der Stadt. Der Entwurf stammt vom britischen Architekten Richard Rogers.



Die Zwillingstürme am alten World Trade Center waren bei den Terroranschlägen vom 11. September 2001 zerstört worden.

