Die Buffalo Bills haben sich seit 1999 wieder für die Playoffs in der NFL qualifiziert. Mit der ersten Teilnahme an der K.o.-Runde seit fast zwei Jahrzehnten, beendete Buffalo die längste Playoff-freie Zeit im amerikanischen Profisport. Länger hatte kein Team aus einer der vier großen US-Ligen im American Football, dem Basketball, im Baseball oder Eishockey auf eine Teilnahme an der Finalrunde warten müssen.

Schützenhilfe erhielt die Mannschaft aus dem US-Bundesstaat New York dabei von den Cincinnati Bengals, die die Baltimore Ravens schlugen. Mit bangen Blicken verfolgten die Buffalo-Spieler das Spiel der Konkurrenz in der Kabine und flippten beim entscheidenden Touchdown von Cincinnati völlig aus.

Chicken Wings als Dank

Das Team bedankte sich bei den Bengals mit einer Lieferung der Fastfood-Spezialität Chicken Wings.

Auch die Tennessee Titans sind erstmals seit 2008 wieder bei den Ausscheidungsspielen dabei. Sie schlugen die Jacksonville Jaguars. Den letzten Platz in der Ko-Runde buchte Vorjahresfinalist Atlanta Falcons.

Die NFL-Playoffs beginnen am Samstag, den 6. Januar. Das Endspiel um den Super Bowl findet dann am 4. Februar in Minneapolis statt.