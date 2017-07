Mehrere Nichtregierungsorganisationen haben sich gegen den geplanten Verhaltenskodex zur Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer ausgesprochen.

Amnesty International und Human Rights Watch warnten in einer gemeinsamen Erklärung, dass die vorgeschlagenen Regeln zum Tod von Tausenden Menschen führen würden. Der Kodex wurde von Italien erarbeitet und der EU vorgelegt. Er sieht ein Einsatzverbot für nichtstaatliche Rettungsboote in libyschen Gewässern vor. Außerdem dürfen Flüchtlinge nur noch direkt in Häfen abgesetzt und nicht mehr auf See an andere Schiffe übergeben werden. Die Hilfsorganisationen kritisieren, dass sie auf diese Weise weniger Menschen retten können.



In diesem Jahr flüchteten bislang rund 100.000 Menschen über das Mittelmeer nach Europa. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration kamen dabei mehr als 2.200 ums Leben. Einer Schätzung von "Ärzten ohne Grenzen" zufolge, werden die meisten Flüchtlinge von nichtstaatlichen Helfern gerettet und nur etwa zwölf Prozent von den Schiffen der EU-Grenzschutzmission Frontex.