Bei den andauernden Protesten gegen die Regierung in Nicaragua sind nach Angaben von Menschenrechtlern bislang 76 Menschen getötet worden.

Zudem hätten mehr als 800 Menschen Verletzungen erlitten, teilte die "Interamerikanische Kommission für Menschenrechte" in einem Gutachten mit. Sie machte Sicherheitskräfte und Unterstützer der Regierung für die Gewalt verantwortlich und forderte eine unabhängige Untersuchung durch Experten aus dem Ausland. Die Regierung hatte zuletzt lediglich von 18 Toten gesprochen.



In Nicaragua gibt es seit mehr als einem Monat Proteste gegen Präsident Ortega. Sie hatten sich ursprünglich an einer Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge entzündet. Obwohl die Pläne rückgängig gemacht wurden, gingen viele Menschen weiterhin auf die Straße, um gegen Korruption und Zensur zu demonstrieren.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.