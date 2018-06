In Nicaragua hat es bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten, regierungsnahen Schlägertrupps und der Polizei erneut Tote gegeben.

Nach Angaben einer lokalen Menschenrechtsorganisation kamen fünf Zivilisten ums Leben, als Sicherheitskräfte und paramilitärische Gruppen in die Stadt Masaya vorrückten. Nach Angaben der Regierung wurde bei dem Einsatz zudem ein Polizist getötet.



In Nicaragua gibt es seit Wochen Massenproteste. Diese hatten sich an den Rentenkürzungen entzündet, mittlerweile fordern die Demonstranten aber den Rücktritt von Staatspräsident Ortega.

