Nach den Protesten in Nicaragua mit zahlreichen Toten haben die Streitkräfte für einen Dialog zwischen der Regierung und der Opposition geworben.

Dies sei der einzige Weg, um nicht wieder gutzumachende Auswirkungen auf Volk, Wirtschaft und Sicherheit zu verhindern, hieß es in einer Stellungnahme des Militärs. Die Gespräche sollten unter Vermittlung der Bischofskonferenz stattfinden.



Die Demonstrationen gegen den autoritären Regierungschef Ortega hatten sich Mitte April an einer Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge entzündet. Obwohl die Pläne rückgängig gemacht wurden, gehen in dem mittelamerikanischen Land weiterhin viele Menschen auf die Straße, um gegen Unterdrückung, Pressezensur und Korruption zu protestieren.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.