In Nicaragua sind durch neue Gewalt mindestens acht Menschen getötet worden - darunter ein Kleinkind.

Nach Angaben des nicaraguanischen Zentrums für Menschenrechte sind Sicherheitskräfte gewaltsam gegen protestierende Studenten an der besetzten Universität Unan in der Hauptstadt Managua vorgegangen. Ein Student hate den Angriff live per Facebook übertragen, er sprach von Scharfschützen auif Seiten der Sicherheitskräfte. Ähnliche Einsätze gegen Regierungsgegner gab es auch in anderen Stadtteilen von Managua.



Die Mutter des 15 Monate alten getöteten Kleinkind machte gegenüber einem Nachrichtensender die Polizei für den Tod ihres Kindes verantwortlich. Sie habe es gerade zum Babysitter bringen wollen, als die Polizei geschossen habe.



Die Regierung beschuldigte dagegen Kriminelle in der Uni-Gegend.



Bei den Unruhen in Nicaragua sind seit April mehr als 200 Menschen ums Leben gekommen, Hunderte wurden verletzt. Die Proteste richteten sich ursprünglich gegen Sozialkürzungen der Regierung. Inzwischen fordern die Demonstranten den Rücktritt von Präsident Daniel Ortega.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2018 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.