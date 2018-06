Nach den jüngsten Auseinandersetzungen mit zahlreichen Todesopfern in Nicaragua suchen Regierung und Opposition nach einem Ausweg.

Das Treffen von Unterhändlern war von der nationalen Bischofskonferenz vermittelt worden. Überschattet wurde das Gespräch von neuer Gewalt. Beide Seiten machten sich für den Überfall auf ein Haus in der Hauptstadt Managua verantwortlich. Das Gebäude wurde in Brand gesteckt, mindestens sechs Menschen kamen ums Leben.



Ursprünglich hatten sich die Proteste in Nicaragua an einer geplanten Sozialreform entzündet. Inzwischen fordern die Demonstranten ein Ende der Unterdrückung und den Rücktritt von Präsident Ortega.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.