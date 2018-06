Die Bemühungen um ein Ende der Gewalt in Nicaragua haben einen Rückschlag erlitten.

In der Hauptstadt Managua wurde ein Haus in Brand gesteckt, mindestens acht Menschen kamen ums Leben. Angehörige der Opfer machten Polizisten dafür verantwortlich. Sie hätten das Haus angezündet, weil die Bewohner sich geweigert hätten, Scharfschützen auf das Dach zu lassen.



Gestern hatten Regierung und zivile Opposition gemeinsam dazu aufgerufen, die seit April andauernde Gewalt zu beenden. Mehr als 100 Menschen sollen in den vergangenen Wochen bei Protesten getötet worden sein. Auslöser war eine geplante Sozialreform. Nicaraguas Präsident Ortega hat sie inzwischen zurückgezogen.

