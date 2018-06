Die Organisation Amerikanischer Staaten hat angesichts der anhaltenden Gewalt in Nicaragua den Ton gegenüber der Regierung verschärft.

OAS-Generalsekretär Almagro verurteilte die tödliche Gewalt, die von 'repressiven Kräften' und bewaffneten Gruppen ausgehe. In einer auf Twitter veröffentlichten Video-Botschaft solidarisierte sich Almagro mit den Familien der Opfer und rief den Staat auf, die Gewalt zu stoppen. Almagro betonte zugleich, die einzige Lösung für das Volk Nicaraguas seien freie Wahlen. In dem mittelamerikanischen Land gibt es seit Wochen Massenproteste. Diese hatten sich an den Rentenkürzungen entzündet, aber schnell ausgeweitet. Mittlerweile fordern die Demonstranten den Rücktritt von Staatschef Ortega. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen wurden mehr als 80 Menschen getötet.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.