Angesichts der anhaltenden Gewalt in Nicaragua hat sich die Organisation Amerikanischer Staaten für vorgezogene Wahlen in dem Land ausgesprochen.

Dies sagte OAS-Generalsekretär Almagro in Washington in der ersten Sondersitzung zur Lage in Nicaragua. Zuvor müsse jedoch das Wahlregister erneuert werden. Die Präsidentschaftswahl in dem lateinamerikanischen Land ist eigentlich für das Jahr 2021 geplant. - Nicaragua wird seit zwei Monaten von schweren Unruhen erschüttert. Nach einem Bericht der Interamerikanischen Menschenrechtskommission kamen bei den Protesten gegen Präsident Ortega bislang 212 Menschen ums Leben, mehr als 1.300 wurden verletzt. Das unabhängige Gremium der OAS betont, die Unterdrückung und Kriminalisierung der Demonstranten habe zu schwerwiegenden Menschenrechtsverstößen geführt. In der OAS sind mehr als 30 Staaten Nord- und Südamerikas versammelt.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.