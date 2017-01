Nicaragua Präsident Ortega beginnt vierte Amtszeit

Daniel Ortega mit seiner Frau Rosario Murillo am 6. November 2016 in Managua, Nicaragua. (picture alliance/dpa/Foto: Rodrigo Arangua/Pool)

In Nicaragua hat Präsident Ortega seine vierte Amtszeit angetreten.

Er wurde in der Hauptstadt Managua vereidigt. Ortega wird die Regierungsgeschäfte künftig gemeinsam mit seiner Ehefrau als Vizepräsidentin führen. Der 71-Jährige hatte die Opposition vor seiner umstrittenen Wiederwahl im November mit juristischen Mitteln weitgehend ausgeschaltet, unabhängige Wahlbeobachter waren nicht zugelassen. - Kritiker werfen Ortega vor, eine autoritäre Familiendynastie an der Staatsspitze zu etablieren. Auch die Kinder des Ehepaars haben wichtige Posten in Politik, Wirtschaft und Medien inne.