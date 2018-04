Angesichts tagelanger Proteste hat Nicaraguas Präsident Ortega die geplante Rentenreform zurückgezogen.

Das erklärte der Staatschef am Abend nach Gesprächen mit Wirtschaftsführern in der Hauptstadt Managua. Bei den Protesten in dem lateinamerikanischen Land waren mindestens 24 Menschen getötet worden.



Die Regierung in Nicaragua hatte beabsichtigt, Steuern und Beiträge für die Rentenversicherung zu erhöhen - im Gespräch waren mehr als 20 Prozent. Gleichzeitig sollen die Rentenzahlungen gekürzt werden.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.