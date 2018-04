Bei gewaltsamen Auseinandersetzungen im Zuge der Proteste gegen die geplante Rentenreform in Nicaragua sind zehn Menschen getötet worden.

In den vergangenen beiden Tagen habe es insgesamt mindestens zehn Tote gegeben, teilte Vizepräsidentin Murillo in Managua mit. Sie sprach von "Zusammenrottungen" und "Besetzungen". Die Demonstranten wollten den Frieden und die Eintracht im Land zerstören.



Die Regierung in Nicaragua beabsichtigt, die Rentenbeiträge für Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu erhöhen und gleichzeitig die Rentenzahlungen um fünf Prozent zu kürzen.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.