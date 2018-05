In Nicaragua hat das Parlament eine Wahrheitskommission eingesetzt, um das gewaltsame Vorgehen der Polizei gegen Demonstranten zu untersuchen.

Parlamentspräsident Porras sagte in Managua, fünf Abgeordnete seien mit der Aufgabe betraut. Die meisten gehören demnach der Regierungspartei an. In drei Monaten soll die Kommission einen Bericht vorlegen.



Die Massenproteste gegen die linksgerichtete Regierung von Präsident Ortega hatten sich am 18. April an der geplanten Rentenreform entzündet. Dabei gab es nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen mindestens 45 Todesopfer. Wegen des massiven Widerstands hatte Ortega die Rentenreform schließlich zurückgenommen.

