Bei Protesten gegen die Regierung in Nicaragua hat es wieder Opfer gegeben.

Nach Oppositionsangaben wurden bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei in Masaya, südöstlich der Haupstadt Managua, zwei Menschen getötet. Auf Videos in sozialen Medien ist zu sehen, dass Demonstranten Reifen in Brand steckten und Barrikaden errichteten. Proteste und Verletzte werden auch aus anderen Städten gemeldet. Die Demonstranten fordern den Rücktritt von Staatspräsident Ortega. In Nicaragua kommt es seit April zu Protesten, bei denen schon zahlreiche Menschen getötet wurden.

