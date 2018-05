In Nicaragua sind bei Protesten gegen die Regierung nach Angaben von Menschenrechtlern mindestens 60 Menschen getötet worden.

In der Hauptstadt Managua war es bei Demonstrationen für mehr Demokratie im Land zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. An dem von Studenten angeführten sechs Kilometer langen Protestzug hatten Zehntausende teilgenommen. Zudem waren Landwirte aus dem Süden Nicaraguas nach Managua gekommen, um gegen den Bau eines Kanals zu protestieren. Auch sie forderten den Rücktritt von Staatspräsident Ortega. Die Proteste hatten sich an der geplanten Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge entzündet. Obwohl Ortega das Vorhaben inzwischen zurückgenommen hat, dauern die Proteste gegen ihn an.

