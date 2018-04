Die USA haben die Regierung Nicaraguas nach den tödlichen Zusammenstößen bei Sozialprotesten kritisiert.

In einer Mitteilung des Weißen Hauses ist von - so wörtlich -

"widerlicher Gewalt von Polizei und regierungstreuen Schlägern" gegen die Bevölkerung die Rede, die die internationale Gemeinschaft schockiert habe. Zudem verurteile Washington die Repression und Schließung von Medien.



Bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten, Anhängern der Regierung sowie Sicherheitskräften kamen in den vergangenen Tagen laut Menschenrechtsgruppen etwa 30 Menschen ums Leben, Dutzende seien verletzt worden. Zugleich kam es zu Plünderungen. Die Proteste hatten sich an der geplanten Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge entzündet. Inzwischen nahm Staatschef Ortega die Reformpläne zurück.

