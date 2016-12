Martina Gedeck ist eine der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen, hat in zahlreichen Kinofilmen und TV-Produktionen mitgewirkt und viele Preise gewonnen. Sie brillierte in so unterschiedlichen Rollen wie der Köchin Martha in "Bella Martha", der RAF-Terroristin Ulrike Meinhof in "Der Baader Meinhof Komplex" oder der Musikerin Clara Schumann in der Filmbiografie "Geliebte Clara" und war in dem Oscar-prämierten Stasidrama "Das Leben der Anderen" zu sehen.

1961 in München geboren, wuchs Martina Gedeck im bayrischen Landshut auf. 1970 zog sie mit ihrer Familie nach Berlin. "Das war für mich damals ein Verlust", sagt sie, "ein Verlust in gewisser Weise des Vertrauten." Und gleichzeitig der Aufbruch in ein neues Leben, das ihr viele Möglichkeiten bot.

Nach ihrer Schauspielausbildung an der Berliner Hochschule der Künste arbeitete sie an renommierten Bühnen in Frankfurt, Hamburg, Basel und Berlin, bevor sie Ende der 80er-Jahre ihre Filmkarriere begann, die sie bis nach Hollywood führte.

An Deutschland und der deutschen Politik schätzt Martina Gedeck die Fähigkeit und Bereitschaft zum Dialog, "dass man das Gespräch nicht abbrechen lässt, dass man nicht aufgibt", auch wenn es Rückschläge gibt.