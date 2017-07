Nicola Baumann und Insa Thiele-Eich Zwei Frauen für das All

Walentina Tereschkowa flog 1963 als erste Frau in den Weltraum. Sally Ride war 20 Jahre später die erste US-Bürgerin im All - und die erste Deutsche in der Umlaufbahn könnte 2020 entweder Nicola Baumann oder Insa Thiele-Eich sein.

Von Dirk Lorenzen