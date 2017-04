In Niederbayern ist ein mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz IS und der al-Nusra-Front festgenommen worden.

Dem 31-jährigen Syrer wird nach Angaben der Bundesanwaltschaft die Mitgliedschaft in ausländischen terroristischen Vereinigungen vorgeworfen. Außerdem soll er gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann 2011 in Syrien eine Kampfeinheit gegründet und kommandiert hat. 2015 sei er nach Deutschland und von hier aus nach Griechenland gereist, um in Flüchtlingslagern Mitglieder für islamistische Terrorzellen in Europa zu rekrutieren.