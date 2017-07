Aus dem Kriegsgebiet in Syrien und dem Nordirak kommen erneut Meldungen über den Tod des Anführers der IS-Terroristen, al-Bagdadi.

Das meldet die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die ihre Erkenntnisse in der Regel auf zahlreiche private Informanten in der Region gründet. Das russische Militär hatte jüngst erklärt, der IS-Chef sei möglicherweise bei einem Luftangriff am 28. Mai auf die syrische Stadt Rakka ums Leben gekommen. Ende Juni meldete auch die amtliche iranische Nachrichtenagentur Irna, Bagdadi sei umgekommen.



Das US-Verteidigungsministerium teilte indes mit, es könne den Tod Bagdadis nicht bestätigen. Der Tod des Chefs des sogenannten Islamischen Staats wurde bereits mehrfach vermeldet. Er hatte 2014 im irakischen Mossul ein "Kalifat" ausgerufen. Am Montag erklärte Iraks Ministerpräsident al-Abadi den Sieg über den IS in Mossul. Hauptstützpunkt der Miliz ist nunmehr Rakka in Syrien.