"Die Auslosung war nicht perfekt", so Kohlmann. So sei etwa Alexander Zverev beim Spanier Fernando Verdasco auf einen "alten Hasen" getroffen, der schon einige Schlachten geschlagen habe. Gleichzeitig gebe es für jedes Spiel zusätzlich individuelle Gründe für den Misserfolg. Der Druck beim Best-Of-Five-Modus dürfe zudem nicht unterschätzt werden. "Das ist mental eine andere Herangehensweise", so Kohlmann.

Er bedauere es, dass es kein Talentteam wie bei den deutschen Tennis-Frauen gebe. Nichtsdestotrotz sei man jedoch beim DTB gut aufgestellt, um Nachwuchs individuell zu fördern.