US-Präsident Trump ist mit seinem ersten großen Gesetzesvorhaben im Kongress vorerst gescheitert. Die Republikaner im Repräsentantenhaus brachten offenbar nicht die nötige Mehrheit für die geplante Abschaffung von "Obamacare" zustande. Daraufhin wurde die Abstimmung wegen mangelnder Erfolgsaussichten abgesagt.

Trumps Drohung in letzter Minute hat nichts genutzt: Kurz vor der Abstimmung hatte das Trump-Lager noch immer nicht die nötigen 216 Stimmen beisammen. Neben den oppositionellen Demokraten lehnten auch zahlreiche Abgeordnete der republikanischen Mehrheitsfraktion das Vorhaben ab.

Daraufhin wurde das Votum in letzter Minute abgesagt. US-Medien berichten, darum habe Trump den Vorsitzenden des Abgeordnetenhauses, Paul Ryan, selbst gebeten. Dieser soll ihn zuvor bei einem Treffen im Weißen Haus darüber informiert haben, dass der Entwurf nicht verabschiedet werden würde.

Die Abstimmung war eigentlich schon für Donnerstag geplant, dann aber wegen fehlender Stimmen bei den Republikanern auf Freitag verschoben worden. Der US-Präsident hatte daraufhin gedroht, dass die Republikaner für den von ihm unterstützten Entwurf stimmen sollten - anderenfalls bleibe "Obamacare", also das Gesundheitssystem seines Vorgängers Barack Obama, in Kraft.

Trump telefonierte mit Abgeordneten

Insgesamt habe Trump mit 120 Abgeordneten Einzelgespräche geführt, zum Teil bis spät in die Abendstunden, sagte sein Sprecher Sean Spicer. Die Rücknahme von "Obamacare" war eines der zentralen Wahlversprechen Donald Trumps.

Der gescheiterte Entwurf sah vor, "Obamacare" durch ein stärker marktwirtschaftlich ausgerichtetes Modell zu ersetzen. Demnach sollen die allgemeine Versicherungspflicht wieder abgeschafft und die staatlichen Zuschüsse und Programme gekürzt werden. Konservativen Republikanern gingen die Pläne aber nicht weit genug. Sie wollten vor allem die Versicherungsleistungen noch stärker kürzen, um die Kosten zu drücken. Moderaten Republikanern hingegen ging der Plan zu weit, da Millionen von Bürgern der Verlust ihrer Krankenversicherung drohte.

US-Medien spekulierten darüber, ob die abgesagte Abstimmung das endgültige Aus für "Trumpcare" bedeute. Der Journalist Robert Costa berichtete, Trump habe ihn angerufen. "Wir haben es gerade zurückgezogen, sagte er."

President Trump just called me. Still on phone.

"We just pulled it," he tells me. — Robert Costa (@costareports) 24. März 2017

MSNBC berichte unter Berufung auf Costa, Trump habe angekündigt, dass die Vorlage "in nächster Zukunft" nicht mehr vorgelegt würde.

Costa on MSNBC: Trump says bill won’t be coming back in near future & he’ll see if the Dems want to work with him on healthcare. — David Corn (@DavidCornDC) 24. März 2017

Deutschlandfunk-Korrespondent Thilo Kößler berichtete bei Twitter von Ratlosigkeit in Washington.

#Trump zieht Gesetzesvorlge zur Reform von #Obamacare zurück. Ratlosigkeit im Haus. Abstimmung gekippt. Warten auf PK Ryan. @DLF — Thilo Kößler (@ThiloKler) 24. März 2017

Bei Twitter gab es auch schnell erste Reaktionen von Trumps Gegnern. Der frühere Präsidentschaftsbewerber der Demokraten, Bernie Sanders, twitterte, das Scheitern von Trumps Reform sei ein Triumph für arbeitende Familien und alle, die sich dagegen gewandt hätten.

The defeat of the disastrous Trump-Ryan health care bill is a major victory for working families and everyone who stood up in opposition. — Bernie Sanders (@SenSanders) 24. März 2017

(jasi,vic,kr)