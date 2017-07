Die niederländische Regierung hat dem stellvertretenden türkischen Ministerpräsidenten Türkes einen Besuch im Land untersagt.

Türkes wollte den Angaben zufolge in Apeldoorn an einer Zeremonie zum Gedenken an den gescheiterten Putschversuch vor einem Jahr teilnehmen. Das Außenministerium in Den Haag erklärte, angesichts der derzeitigen Beziehungen zur Türkei sei dies unerwünscht.



Die türkische Regierung steht wegen des als autokratisch empfundenen Regierungsstils von Präsident Erdogan in der Kritik. Schon im März war türkischen Ministern verboten worden, in den Niederlanden für die umstrittene Verfassungsänderung im eigenen Land zu werben. Als eine Ministerin dennoch einreiste, musste sie das Land unter Polizeibegleitung wieder verlassen.