In den Niederlanden hat die Polizei mit einem DNA-Massentest begonnen.

Mehr als 21.000 Männer aus der deutsch-niederländischen Grenzregion bei Aachen sind aufgerufen, freiwillig eine Probe abzugeben. Die Ermittler hoffen, so einen fast 20 Jahre zurückliegenden Mord an einem Jungen aufklären zu können. Der damals elfjährige Nicky Verstappen war im August 1998 bei einer Ferienfreizeit aus einem Zeltlager verschwunden. An seiner am nächsten Tag gefundenen Leiche wurde eine DNA-Spur sichergestellt.



Das Verfahren soll die Optionen bei der Suche nach dem Täter erweitern. So hofft die Polizei, mit einer speziellen Methodik einen Verwandten des Mannes zu finden, der damals die Spur an dem Jungen hinterließ.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.