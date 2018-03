Bei den Kommunalwahlen in den Niederlanden ist die grüne Partei GroenLinks stärkste Kraft in den beiden größten Städten Amsterdam und Utrecht geworden.

Nach ersten Ergebnissen verzeichneten die sozialdemokratische Partei der Arbeit und die Sozialliberalen in den meisten größeren Städten Stimmenverluste, während die rechtsliberale VVD von Ministerpräsident Rutte in einigen Kommunen Stimmen hinzugewinnen konnte. Die Freiheitspartei des Rechtspopulisten Wilders zieht in die Stadträte von Rotterdam und Utrecht ein und verbesserte sich auch in anderen Orten. Die konkurrierende Rechtspartei Forum für Demokratie sicherte sich erstmals zwei Sitze in Amsterdam.



Die Kommunalwahlen galten ein Jahr nach der nationalen Parlamentswahl als Stimmungstest. Endgültige Ergebnisse werden erst im Laufe des Tages erwartet.

