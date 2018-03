Bei den niederländischen Kommunalwahlen hat es ersten Prognosen zufolge Erfolge für die Rechtspopulisten gegeben.

Die PVV von Geert Wilders war erstmals angetreten und schaffte es in mehreren Gemeinden auf Anhieb in die Parlamente - unter anderem in Utrecht und Rotterdam. Wie das niederländische Fernsehen berichtet, bleibt die ebenfalls rechtspopulistische Partei "Lebenswertes Rotterdam" dort aber wohl stärkste Kraft. In Amsterdam wird den Prognosen zufolge künftig das rechtsnationale Forum für Demokratie im Stadtrat sitzen.



Die Kommunalwahlen galten ein Jahr nach der nationalen Parlamentswahl als Stimmungstest. Die Parteien des Mitte-Rechts-Bündnisses von Premierminister Rutte haben nach derzeitigem Stand Stimmen verloren.



Der Politikwissenschaftler Koen Vossen wies im Deutschlandfunk darauf hin, dass es in den Niederlanden praktisch keine Volkspartei mehr gebe. Man sehe nicht nur eine Zersplitterung in der Parteienlandschaft, sondern "vielleicht auch eine soziologische Zersplitterung". Das bedeute aber nicht automatisch eine Schwächung der Mitte. Eine Partei wie die Seniorenpartei sei beispielsweise nicht radikal. Zudem sei es falsch anzunehmen, dass nur etablierte Parteien die Mitte repräsentierten.

